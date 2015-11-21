كراوية ماليزيا وشاى الصين وحلتيت الهند وبابايا اليابان.. 4 أعشاب تمنع الأمراض

الغذاء له دور كبير فى الوقاية من الأمراض وهناك بعض الأطعمة التى تتمتع بقدرات فائقة فى الحفاظ على صحة الإنسان ومقاومة أخطر الأمراض التى يتعرض لها وأحيانًا تساهم فى علاج هذه الأمراض.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وكشف الموقع Net doctor الأمريكى عن بعض الأطعمة السرية التى تتميز بها بلاد مختلفة حول العالم وتلعب دورًا مهمًا فى الوقاية من الأمراض كالقلب والسرطان وغيرها، ومنها
>وهو النوع الأكثر شعبية فى الصين، حيث إنه يحتوى على مركبات الانثوسيانين، ويقول الدكتور Densie Webb أخصائى التغذية، أن هذه النوع من الشاى يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، لاحتوائه على مستويات عالية من المواد المضادة للأكسدة والمركبات المعززة للصحة والتى وجدت بكثرة فى الشاى الأخضر.
>وهو عشب ليس له رائحة، ولكنه مر المذاق لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات المهمة لصحتك، ويتم استخدامه لإعطاء نكهة للطعام، وتتم إضافته على أطباق العدس والأطباق النباتية ليعطى نكهة لاذعة، وأظهرت دراسة أن هذا العشب يقلل من تكرار نوبات الصرع، وأنه يكون مضاد للجراثيم والفطريات.
>قديمًا كانوا يستخدمونها لمنع العشاق من الفراق، ولكن فى العصر الحديث، ثبت أنه يلعب دورًا فى الشفاء، وفقدان الوزن واكتشف الباحثون الماليزيون أن تناوله عند ممارسة التمارين الرياضية، يساعد على فقدان الكثير من نسبة الدهون فى الجسم لدى النساء البدينات، كما أنها تستخدم لتخفيف حرقة المعدة والانتفاخ، ويساعد على تخفيف تشنجات الحيض، بالإضافة إلى ذلك، وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA كعلاج آمن بالأعشاب ليتم استخدامها لعلاج تقلصات فى المعدة والأمعاء.
> حيث إنها غنية بالبيتا كاروتين الذى يساعد على تحسين صحة العين وعلاج اضطرابات الجلد ويحمى من العدوى، ويحتوى على فيتامين C، وهو أمر ضرورى لنمو وإصلاح أنسجة الجسم.
>
>وكشف الموقع Net doctor الأمريكى عن بعض الأطعمة السرية التى تتميز بها بلاد مختلفة حول العالم وتلعب دورًا مهمًا فى الوقاية من الأمراض كالقلب والسرطان وغيرها، ومنها
1- أوراق الشاى الأرجوانى فى الصين:
>وهو النوع الأكثر شعبية فى الصين، حيث إنه يحتوى على مركبات الانثوسيانين، ويقول الدكتور Densie Webb أخصائى التغذية، أن هذه النوع من الشاى يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، لاحتوائه على مستويات عالية من المواد المضادة للأكسدة والمركبات المعززة للصحة والتى وجدت بكثرة فى الشاى الأخضر.
2-عشب ASAFOETIDA "الحلتيت" فى سريلانكا والهند
>وهو عشب ليس له رائحة، ولكنه مر المذاق لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات المهمة لصحتك، ويتم استخدامه لإعطاء نكهة للطعام، وتتم إضافته على أطباق العدس والأطباق النباتية ليعطى نكهة لاذعة، وأظهرت دراسة أن هذا العشب يقلل من تكرار نوبات الصرع، وأنه يكون مضاد للجراثيم والفطريات.
3- Caraway بذور الكراوية من ماليزيا
>قديمًا كانوا يستخدمونها لمنع العشاق من الفراق، ولكن فى العصر الحديث، ثبت أنه يلعب دورًا فى الشفاء، وفقدان الوزن واكتشف الباحثون الماليزيون أن تناوله عند ممارسة التمارين الرياضية، يساعد على فقدان الكثير من نسبة الدهون فى الجسم لدى النساء البدينات، كما أنها تستخدم لتخفيف حرقة المعدة والانتفاخ، ويساعد على تخفيف تشنجات الحيض، بالإضافة إلى ذلك، وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA كعلاج آمن بالأعشاب ليتم استخدامها لعلاج تقلصات فى المعدة والأمعاء.
4-البابايا فى باكستان
> حيث إنها غنية بالبيتا كاروتين الذى يساعد على تحسين صحة العين وعلاج اضطرابات الجلد ويحمى من العدوى، ويحتوى على فيتامين C، وهو أمر ضرورى لنمو وإصلاح أنسجة الجسم.
>