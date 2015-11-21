صور| الزمالك في بيان رسمي: “فيريرا الهارب لحق بزميله الفاشل باتشيكو”

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا على موقعه الرسمي اليوم السبت، يهاجم فيه المدير الفني السابق لنادي الزمالك البرتغالي فيريرا بعد رحيله ووصفوه بـ”الهارب” مثل مواطنه جايمي باتشيكو، بالرغم من شُكر صفحة الزمالك الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وسبق وأن ترك باتشيكو تدريب الزمالك بعد المرحلة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز السابق.

وأرسل فيريرا خطابا رسميا لنادي الزمالك أعلن فيه عدم استكمال مهمته مع الفريق.

وجاء هذا البيان التالي تحت عنوان ”ردا على البيان الكاذب للمدرب الهارب فيريرا” نقلاً عن الموقع الرسمي لنادي الزمالك:

“المدرب الهارب فيريرا يحاول جاهداً ان يدغدغ مشاعر الجماهير باستعطافهم كما فعل بلدياته الهارب باتشيكو وكأن شخصاً واحدً هو من يصيغ بياناتهما وللأسف كل ما ورد فى بيانه كذب مفضوح حاول ان يبرر هروبه بأسباب واهية لا وجود لها فى الواقع سوى أنه اتفق مع ناد آخر براتب أكبر.

1- إدعى المدرب الهارب فيريرا أن رئيس النادى يتحدث عنه فى غيابه بطريقة سيئة وهو كاذب لأنه بنفسه أدلى بحديث الأسبوع الماضى لصحيفة برتغالية أثناء هروبه للبرتغال ذكر فيه أن رئيس النادى يتعامل معه بشكل حضارى محترم وكل طلباته يتم تنفيذها له فوراً.

2- ادعى بأنه لم يتقاضى راتبه منذ أربعة أشهر وهو يعلم أنه كاذب أيضاً لأن عقده الجديد بدأ منذ شهرين فقط فكيف وافق على التعاقد الجديد وله راتب شهرين متأخرين من الموسم الماضى كما زعم بالكذب.

3- بالرغم من أن هذا المدرب الهارب يكلف النادى مليون جنيها شهريا ويقيم فى فندق الماريوت على نفقة النادى فلقد نسى أنه تقاضى راتب شهرين مقدم تعاقد فكيف يكون له متأخرات.

4- هذا المدرب بعد رحلة أبوظبى الفاشلة التى خسر فيها كأس السوبر بتشكيله الخاطىء جلس مع بعض السماسرة واتفق معهم على الهروب وطلب منهم منحه مهلة لينتهز أقرب فرصة لكى يتمكن من الهرب وهو ما أقدم عليه دون أن يحترم تعاقداته.

5- هذا المدرب الهارب هو الذى تعمد رفض إستلام راتبه من البنك وكان الكابتن اسماعيل يوسف مدير الكرة قد سلمه اشعارات إيداع الراتب فى البنك إلا أنه تجاهل تسلمه تمهيداً للهروب وراتبه حتى هذه اللحظة مودع فى البنك.

6- إذا كان كلام المدرب الهارب حقيقيأً فلماذا ترك مصر منذ عشرة أيام بدون موافقة رئيس النادى على سفره ولم يحترم بنود تعاقده الذى يشترط موافقة كتابية من رئيس النادى للسماح له بالسفر ولقد ترك ملابسه وكل متعلقاته بالفندق عندما سافر أول مرة ثم عاد الى مصر أول أمس متسللاً تحت جناح الليل دون علم أحد وبمجرد وصوله استولى على كل متعلقاته وهرب مرة اخرى للبرتغال فلو كان صادقا فيما يدعيه من أسباب واهية لهروبه فلماذا سافر منذ عشرة أيام وترك متعلقاته كلها بالفندق والسبب انه عندما سافر لأول مرة منذ عشرة أيام لم يكن قد تأكد بعد من إبرام التعاقد الجديد.

7- يؤكد مجلس الإدارة بأن نادى الزمالك لا يقف على مدرب أو لاعب. فنادى الزمالك نادى عريق لذلك لن يترك حقه وسيتخذ كافة الاجراءات القانونية أولاً للرد على أكاذيب هذا المدرب الهارب الذى أساء فيها لنادى الزمالك ورئيسه بإدعاءات كاذبة وثانياً للحصول على حق النادى من هذا المدرب الهارب بتقديم شكوى ضده للإتحاد الدولى لكرة القدم لأنه أخل بتعاقده مثل زميله باتشيكو الفاشل.

8- أخيرا نذكر الجماهير العريقة أن فيريرا الهارب تسلم فريق نادى الزمالك وهو الأول فى جدول ترتيب الدورى العام بفارق ثمانية نقاط عن أقرب منافسيه وأن النادى حصل على درع الدورى بفارق ستة نقاط كما أن بطولة الكأس التى حصل عليها فريق الزمالك فالفضل الأول فيها لرجولة اللاعبين وعلى رأسهم حارس المرمى “جنش” الذى لولا براعته فى صد ضربات الجزاء لخرج الزمالك من دور الثمانية.

نذكر جمهور الزمالك العريق أن هذا الهارب هو الذى تسبب فى كارثة عندما انهزم الفريق فى تونس بخمسة أهداف لهدف واحد وهو ما لم يحدث منذ زمن طويل فأضاع على النادى كأس الكونفدرالية كما أن هذا الهارب هو الذى أضاع أسهل بطولة لكاس السوبر فى دولة الإمارات المحترمة ويجب ألا ننسى أن هذا المدرب الهارب كان يريد الإستغناء عن أمهر لاعبى الزمالك وعلى رأسهم أيمن حفنى ومصطفى فتحى ودويدار وإسلام جمال وطارق حامد لولا تمسك المجلس بهؤلاء اللاعبين.

كما أنه بسبب كراهيته لبعض اللاعبين تعمد اهانتهم وإبعادهم عن تشكيل الفريق وعلى رأسهم حمودى وابراهيم عبدالخالق ومحمد سالم وأحمد مكى وشريف علاء ومحمد عادل جمعة لأن التعاقد معهم تم بمعرفة اللجنة الفنية مباشرة دون أى دورللسماسرة الذين يحيطون بهذا المدرب الهارب.

أخيرا: نرجو ممن نشر أو أذاع البيان الكاذب للمدرب الهارب أن يتق الله ويعرف الحقيقة قبل أن يذيع أو ينشر أكاذيب الغرض منها تشويه نادى الزمالك العريق.”