وزير النقل اللبنانى يؤكد عدم إغلاق المجال الجوى لبلاده

>أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبنانى غازى زعيتر اليوم السبت أن لبنان لن يغلق مجاله الجوى من أجل المناورات العسكرية التى تجريها البحرية الروسية فى المياه الدولية فى منطقة البحر المتوسط.

وكانت معلومات غير رسمية قالت إن رسالة عاجلة وصلت من البحرية الروسية إلى الجهات المعنية فى مطار بيروت ، كشفت عن أن البحرية الروسية بصدد إجراء تمارين ومناورات بحرية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من منتصف ليل الجمعة - السبت .

وتحدّثت الرسالة عن تقديرات روسية بأن المناورات سوف تؤثر فى المجال الجوى اللبنانى بصورة مباشرة.

وقال الوزير زعيتر، فى حديث الى "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن "هناك اتفاقيات دولية بخصوص حركة الطيران فى المطارات المجاورة للمنطقة الى تجرى فيها المناورات، إن كان الأى كيو او ألاياتا، وقد أبلغوا إدارة الطيران المدنى عندنا عن الموضوع، ونحن اخترنا المسالك التى تؤمن سلامة الطيران والركاب ذهابا من مطار رفيق الحريرى الدولى وإيابا".

وأعلن زعيتر أنه "لا يوجد إغلاق مجال جوى عندنا، لأنه لا أحد يقبل بهذا، ولا حتى الروس طلبوا منا أن نغلق مجالنا الجوي. توجد مسارات من الخارج ومن لبنان إلى أوروبا وبعض الدول، ستمر فى منطقة معينة".

وعما إذا كان هدف المناورات، تنفيذ ضربات فى سورية أو العراق، أو فى جرود عرسال (شرق لبنان)، قال زعيتر "لم يطلب الروس استخدام المياه الإقليمية لهذا الأمر، مع أننا نحن وحتى العالم كله متفقون على ضرب هذه الأوكار والعصابات الإرهابية، إن كانت فى جرود عرسال، أو حتى فى داخل سورية".

وأضاف "نحن ضد الإرهاب ونريد محاربته، تكفى آخر مجزرة ارتكبت فى برج البراجنة".

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