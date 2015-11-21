نيابة أمن الدولة تستعجل تفريغ تسجيلات إسراء الطويل لاتهامها بمحاولة اغتيال

أرسلت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول، طلبًا لإستعجال تقرير تفريغ الكاميرات والتسجيلات لـ”إسراء الطويل ” لإتهامها بمحاولة إغتيال شخصية كبيرة بالدولة والثأر لزملائها في إعتصام رابعة العدوية.

والجدير بالذكر أن المتهمة تواجه عدة جرائم في مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها، وإنها كانت تخطط للثأر لزملائها في فض اعتصام رابعة العدوية، وتواصلت مع نجلة البلتاجي وشخصيات آخرى منهم إيثار هشام، وشخص آخر يدعى صهيب، لتنفيذ عملية اغتيال لشخصية كبيرة بالدولة.