في_الكلاسيكو - إنيستا يشكر جماهير ريال مدريد

وجه نجم برشلونة أندريس إنيستا الشكر لجماهير ريال مدريد عقب التحية التي تلقاها الدولي الإسباني على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

وفاز البرسا على غريمه التقليدي بأربعة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت ضمن الأسبوع 12 من الليجا الإسبانية.

وعقب نهاية المباراة مباشرة تحدث إنيستا مع وسائل الإعلام الإسبانية عن تحية جمهور ريال مدريد قائلًا "أشكر الجماهير التي صفقت لي، وقد غادرنا الملعب بإحساس جيد".

اللاعب الملقب بالرسام واصل تصريحاته "لقد قدما مباراة جيدة جدًا، وفارق الست نقاط ليس حاسمًا، مازال أمامنا الكثير من المباريات".

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