مؤتمر بينيتث – أردنا التسجيل مبكرا وكنا جيدين في الشوط الثاني.. ريال مديد سينافس على الليجا

لم يفقد رفائيل بينيتث المدير الفني لريال مدريد الأمل في المنافسة على الليجا، رغم الخسارة من برشلونة 4-0 في سنتياجو برنابيو في كلاسيكو الجولة الـ12.

والنتيجة كانت كارثة. النتيجة الأكبر لبرشلونة في سنتياجو برنابيو منذ الفوز 6-2 منذ مايو 2009.

وقال بينيتث عقب المباراة: "خسارة مؤلمة وقاسية أمام منافس مثل برشلونة".

وتابع "تحدثنا قبل بداية المباراة عن ضرورة تسجيل هدف مبكر، وفي الشوط الثاني بدأنا بشكل جيد ولكننا لم نسجل أيضا. هذا يعني أن الفريق افتقد للقدرة على العودة".

واستدرك "علينا الآن أن نستعيد معنويات الفريق وأن نستعد للمباراة المقبلة".

وواصل متما "علينا أن نعود سريعا، وأن نستمر في الصراع على لقب الليجا".