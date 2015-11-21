بالصور - الزمالك يهاجم ' الهارب ' فيريرا في بيان ناري

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا عبر موقعه يرد فيه على مدربه السابق جوزفالدو فيريرا والذي اتهمه بالهارب والكاذب في الوقت ذاته.

وكان فيريرا قد أعلن رحيله عن الزمالك بسبب رغبة مرتضى منصور في عدم تواجده بالإضافة لعدم تقاضيه مستحقاته المتأخرة (طالع التفاصيل).

ورد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي له على بيان فيريرا مؤكدا أن كل ما ذكره المدرب البرتغالي في بيانه غير صحيح (طالع التفاصيل).

وجاء بيان الزمالك الذي تضمن ثماني نقاط كالتالي:

فيريرا يحاول الآن أن يلعب على مشاعر الجماهير من أجل استعطافهم كما فعل مواطنه السابق جيمي باتشيكو وكأن هناك شخص واحد هو من يقوم بصياغة بياناتهما.

كل ما ورد في بيان فيريرا ما هو إلا مجرد أكاذيب محاولا من خلالها تبرير أسباب هروبه والتي تعد غير صحيحة على الإطلاق لثمانية أسباب.

أولا.. فيريرا قال أن رحيله بسبب حديث مرتضى منصور عنه بشكل غير جيد وهو كاذب لأنه تحدث لصحيفة برتغالية خلال الأسبوع الماضي أشاد فيها بطريقة تعامل رئيس الزمالك معه.

ثانيا.. بيان فيريرا أكد أنه لم يحصل على راتبه منذ أربعة أشهر كيف يحدث ذلك وهو عقده الجديد بدأ منذ شهرين فقط، فكيف وافق على التجديد على الرغم من عدم حصوله على راتب شهرين متأخرين عن الموسم الماضي؟

ثالثا.. هذا المدرب كان يكلف خزينة النادي مليون جنيه شهريا ويقيم في فندق الماريوت على نفقة الزمالك، لقد نسى أنه تقاضى بالفعل راتب شهرين مقدم تعاقد فكيف تكون هناك مستحقات متأخرة؟

رابعا.. فيريرا جلس مع بعض وكلاء الأعمال واتفق معهم على الهروب بعد فترة معينة أثناء وجوده في أبو ظبي بعدما خسر كأس السوبر من الأهلي بسبب تشكيله الخاطئ.

خامسا.. هذا المدرب الهارب تعمدم رفض استلام راتبه ومدير الكرة إسماعيل يوسف سلمه إشهار إيداع الراتب إلا أنه تجاهل تسلمه تمهيدا للهروب، وراتبه بالفعل مودع في البنك حتى الآن.

سادسا.. لماذا ترك فيريرا مصر قبل 10 أيام دون الحصول على موافقة كتابية من رئيس النادي من أجل السفر رغم نص التعاقد بينه وبين النادي على ذلك الأمر؟ وقام بترك كل متعلقاته عندما سافر أول مرة وعاد متسللا أول أمس دون علم أي شخص من أجل الحصول عليها.

فلو كان صادقا فيما يقوله في بيانه فلماذا سافر قبل 10 أيام وترك متعلقاته بالفندق؟ لأنه لم يكن متأكدا من إبرام التعاقد الجديد.

سابعا.. الزمالك لا يقف على مدرب أو لاعب فهو ناد عريق ولن يترك حقه وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات للرد على أكاذيب المدرب الهارب الذي أساء فيها لرئيس النادي، وثانيا للحصول على حقه منه بتقديم شكوى للفيفا مثلما حدث مع باتشيكو لأنه أخل بتعاقده معنا.

ثامنا.. فيريرا تسلم الفريق وهو الأول في الدول بفارق 8 قاط عن أقرب منافسيه، وتوج باللقب بفارق 6 نقاط فقط، والكأس توج به بسبب رجولة اللاعبين وعلى رأسهم جنش الذي تألق في التصدي لركلات الترجيح ولولاه لخرج الزمالك من ربع النهائي.

أخيرا.. فيريرا هو سبب كارثة الهزيمة من النجم الساحلي بخمسة أهداف لهدف وأضاع علينا فرصة التتويج بالكونفدرالية، وأضاع أسهل بطولة في كأس السوبر في الإمارات.

وفيريرا كان يريد الاستغناء عن أيمن حفني، مصطفى فتحي، أحمد دويدار، إسلام جمال، وطارق حامد لولا تمسك مجلس الإدارة بهؤلاء اللاعبين.

وهذا المدرب تعمد إهانة بعض اللاعبين وإبعادهم عن التشكيل بسبب كراهيته لهم مثل أحمد حمودي، إبراهيم عبد الخالق، محمد سالم، أحمد حسن مكي، شريف علاء، ومحمد عادل جمعة لأن التعاقد معهم تم بمعرفة اللجنة الفنية المباشرة دون أي دور لوكلاء اللاعبين الذين يحيطون بهذا المدرب.