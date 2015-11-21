في غياب صلاح - روما يفرط في فوزه على بولونيا بمباراة ركلات الجزاء

فرط روما في نقطتين بصراعه على قمة الدوري الإيطالي حين تعادل مع بولونيا 2-2 يوم السبت.

وحل روما ضيفا على بولونيا ضمن الجولة 13 من الكالتشيو في مباراة كادت أن تتأجيل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وغاب محمد صلاح وجيرفينيو عن روما بسبب الإصابة.

وافتتح أدم ماسينا أهداف اللقاء لبولونيا في الدقيقة 15، قبل أن يسجل الذئاب هدفين من ركلتين جزاء.

الأول سجلها ميراليم بيانيتش والثانية أحرزها إدين دجيكو في الدقيقتين 53 و73.

لكن ماتيا ديسترو سجل التعادل قبل دقيقتين من نهاية اللقاء.

ورفع روما رصيده إلى 27 نقطة، وتساوى مع فيورنتينا وإنتر في قمة الجدول، لكن كل فريق منهما سيلعب مباراته في الجولة يوم الأحد.