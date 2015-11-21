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المرشح الأمريكي للرئاسة: لابد من انضمام روسيا للـ«الناتو»

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المرشح الأمريكي للرئاسة: لابد من انضمام روسيا للـ«الناتو» المرشح الأمريكي للرئاسة: لابد من انضمام روسيا للـ«الناتو»

المرشح الأمريكي للرئاسة: لا بد من انضمام روسيا للـ«الناتو»

قال مرشح الحزب الديمقراطى للرئاسة بيرني ساندرز إن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا تتغير بشكل كبير اذا اصبح رئيس الولايات المتحدة القادم، لأنه يريد أن تكون روسيا جزءًا من حلف شمال الاطلسي.

ودعا ساندرز لتحول جذري في السياسة الخارجية للولايات المتحدة عن طريق إنشاء ما سماه “الناتو الجديد”، والذي يضم روسيا.

وقال “علينا أن نعمل مع شركائنا حلف شمال الأطلسي، وتوسيع التحالف لتشمل روسيا وأعضاء جامعة الدول العربية،خلال كلمته التي ألقاها في جامعة جورج تاون في واشنطن.

وكان قد طالب  ”بيرنى ساندرز” الأمريكية برفع مخدر الماريجوانا من قائمة المخدرات الغير قانونية، لتصبح فى متناول استخدام المواطنين بجميع الولايات التى ترغب فى تقنين المخدر وفقا لما نشره موقع الصحيفة البريطانية الإندبندنت.

 

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