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قوات الإحتلال تعتقل 5 فلسطينيين وتصيب 4 بينهم طفلان بالضفة الغربية

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قوات الإحتلال تعتقل 5 فلسطينيين وتصيب 4 بينهم طفلان بالضفة الغربية قوات الإحتلال تعتقل 5 فلسطينيين وتصيب 4 بينهم طفلان بالضفة الغربية
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق مساء اليوم السبت جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم ، واعتقلت جنود الاحتلال 5 فلسطينيين بينهم طفلان فى منطقة صافا ببلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الناطق الإعلامى باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان فى بلدة بيت أمر محمد عوض إن مواجهات اندلعت فى منطقة صافا بالبلدة عقب اقتحامها من قبل عدد كبير من الجنود، داهموا منازل عدد من المواطنين واعتقلوا ثلاثة شبان وطفلين.

وأضاف أن الجنود اعتدوا على المعتقلين بالضرب قبل نقلهم الى معسكر عتصيون شمال الخليل سيرا على الأقدام.

كما أصيب طفل يبلغ من العمر 15 عاما بعيار حى فى قدمه مساء اليوم جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال قرب المدخل الغربى لبلدة سلواد شرق رام الله وسط الضفة الغربية ، وتم نقله الى مجمع فلسطين الطبى بمدينة رام الله.

وفى قلقيلية بشمال الضفة الغربية ، أصيب ثلاثة مواطنين ، بينهم طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات ، بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلى صوبهم مساء اليوم فى حى النقار غربى مدينة قلقيلية، وأكد مصدر طبى أن الطفلة أصيبت بعيار معدنى مغلف بالمطاط فى جفنها الأيمن.

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مصر 365