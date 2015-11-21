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جامعة المنصورة تعقد أول مؤتمراتها بمدينة شرم الشيخ

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جامعة المنصورة تعقد أول مؤتمراتها بمدينة شرم الشيخ جامعة المنصورة تعقد أول مؤتمراتها بمدينة شرم الشيخ
استكملت فعاليات المؤتمر الهندسى الدولى العام الثامن لهندسة المنصورة وعقدت العديد من ورش العمل والندوات بأحد فنادق مدينة شرم الشيخ، تفعيلا لمبادرة جامعة المنصورة بعقد جميع مؤتمراتها بمدينة شرم الشيخ لتنشيط السياحة والمدن السياحية، ويعقد المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور زكى زيدان عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الدكتور قاسم الألفى،
>وتم افتتاح فعاليات المؤتمر بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، وتستمر الفعاليات من 17إلى 22 نوفمبر الجارى.

شارك بالمؤتمر 143 بحثا علميا من مختلف الدول وحضور عدد من أساتذة كلية الهندسة بجميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ومراكز البحوث الهندسية ، عدد من أساتذة الهندسة من المملكة العربية ،الإمارات العربية المتحدة ،الكويت ،اليمن ،لبنان ،أستراليا ،الصين ،اليابان ، روسيا ، العراق ، الهند.

يتناول المؤتمر تقديم كل ما هو جديد فى البحوث الأساسية الهندسية والتطبيقية ذات الجودة العالية فى المجالات الهندسية المختلفة خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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