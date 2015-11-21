الوصايا الأمنية السبع قبل ساعات من الاقتراع.. الداخلية تشدد على قواتها بعدم التدخل فى سير العملية الانتخابية.. الحيادية.. الكشف عن الأجسام الغريبة..توسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى..مكافحة التحرش

عقد مساعدو وزير الداخلية ومديرو الأمن اجتماعات مكثفة مع الضباط والأفراد وقوات الأمن المشاركة فى تأمين المرحلة الثانية من آخر استحقاق ديمقراطى فى خارطة الطريق، لشرح الخطط الأمنية والتنبيه على الوصايا الأمنية، وأبرزها: أولا: الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

>شددت القيادات الأمنية على الضباط والأفراد على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وعدم الانحياز لأحد على حساب آخر، والاكتفاء بعملية التأمين المنوطين بها. ثانياً: عدم التدخل فى سير العملية الانتخابية

>نبهت وزارة الداخلية على قوات الأمن بعدم التدخل فى سير العملية الانتخابية والاكتفاء بعملية التأمين من الخارج، وعدم دخول اللجان إلا بناءً على طلب عضو من الهيئة القضائية. ثالثاً: توسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى

>طلبت القيادات الأمنية من قوات التأمين توسيع دائرة الاشتباه سواء السياسى أو الجنائى وضبط المشتبه بهم بمحيط اللجان، وعناصر الشغب التى تحاول تعطيل عملية التصويت، والتأثير على الناخبين، والتصدى لأية محاولات فوضوية. رابعاً: ضرورة اليقظة

>أكدت أجهزة الأمن على القوات بضرورة اليقظة على مدار اليوم وحتى انتهاء عمليات التصويت، وسرعة رد الفعل والتعامل السريع مع المواقف الطارئة لخلق مناخ طيب للناخبين يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم بحرية وشفافية. خامساً: مساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

>شددت وزارة الداخلية على قوات الأمن بضرورة مساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى الوصول إلى لجانهم بسهولة والتصويت، من خلال توفير مئات من الكراسى المتحركة لنقلهم وصولاً إلى صناديق الاقتراع. سادساً: مكافحة التحرش

>نبهت أجهزة الأمن على ضابطات قسم مكافحة العنف ضد المرأة بمواجهة المتحرشين، وعدم السماح للرجال بالاقتراب من طوابير السيدات، ومنع الاختلاط وتسهيل مهمة دخول وخروج السيدات إلى اللجان دون مضايقات أو معاكسات من أحد. سابعاً: الكشف عن الأجسام الغريبة

>شددت أجهزة الأمن على ضباط المفرقعات بإجراء عمليات مسح شامل للجان ومحيطها باستمرار بواسطة أجهزة الكشف عن المواد المتفجرة والكلاب البوليسية، والتعامل مع الأجسام الغريبة، وعدم السماح لأحد بترك السيارات بمحيط اللجان تخوفاً من تفخيخها.

شبكةعيونالإخبارية

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