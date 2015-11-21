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بالفيديو - نيران ليفربول تلتهم قلعة سيتي وتشعل إثارة إنجلترا

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بالفيديو - نيران ليفربول تلتهم قلعة سيتي وتشعل إثارة إنجلترا بالفيديو - نيران ليفربول تلتهم قلعة سيتي وتشعل إثارة إنجلترا

التهمت نيران ليفربول قلعة مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد لتكتب كتيبة يورجن كلوب انتصارا ساحقا على سيتي برباعية مقابل هدف.

رباعية ليفربول جاءت كما يجب أن تكون. بدأها إلياكويم مانجالا بالخطأ في مرمى سيتي. ثم ثنائية فيليب كوتينيو وروبرتو فيرمينيو تكتب هدفين لليفربول.

وقبل نهاية الشوط لدغ سيرخيو أجويرو مرمى ليفربول بهدف رائع على طريقته الخاصة.

في الشوط الثاني الحال لم يختلف كثيرا بل زادت الأمور قسوة على سيتي. هدف رابع عن طريق مارتن سكرتل.

وليفربول يفوز 4-1 ويترك ليستر سيتي في الصدارة ويرسل مانشستر سيتي إلى المركز الثالث ويرتفع إلى المركز التاسع.

مزيد من التفاصيل بعد قليل

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فيديو اليوم السابع

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