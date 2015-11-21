وزير الآثار: افتتاح مركز لزوار المتحف المصرى الكبير فى مايو ٢٠١٦

اختتم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، زياراته الميدانية اليوم السبت لعدد من مقار الوزارات بزيارة لوزارة الآثار، واجتمع مع الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، والذى عرض الخطط التفصيلية لبرنامج الوزارة على المديين القصير والمتوسط، مشيرا إلى أن أهداف المرحلة المستقبلية تشمل استئناف العمل بالمشروعات المتوقفة، والعمل على خلق موارد مالية للوزارة، وتطبيق رؤية شاملة لتأمين الآثار والحفاظ عليها، ورفع كفاءة العاملين بالآثار وتحسين أوضاعهم.

وأكد وزير الآثار أهمية الأهداف الاقتصادية التى تسعى الوزارة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة، من خلال إنشاء الشركة القابضة لإدارة الخدمات والمواقع الأثرية، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على خلق موارد جديدة للوزارة، بما يجعلها قادرة على الاعتماد على مواردها الذاتية، دون أن تحمل الحكومة نفقات إضافية.

وحول جهود الوزارة من أجل زيادة مواردها المالية، أوضح الدكتور ممدوح الدماطى أنه ستتم زيادة عدد المعارض الأثرية فى العام المقبل إلى 5 معارض، كما سيزيد العدد خلال العام الذى يليه، بهدف تحقيق دخل سنوى لا يقل عن 20 مليون دولار.

واستعرض الوزير مشروعات القطاعات الأثرية ذات الأولوية الملحة، ومن بينها مشروع المتحف المصرى الكبير، والذى يتم الإعداد لافتتاح مركز لزواره فى أول مايو 2016، فضلا عن استكمال مشروعات القاهرة التاريخية، وتأمين الآثار والحفاظ عليها، إلى جانب استرداد الآثار المهربة من الخارج.