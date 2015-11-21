بالصور..ملثمون إخوان يفجرون سيارتين لتاجر بناهيا وضعوه على قائمة الاغتيالات

أشعل ملثمون ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية النيران فى سيارتى "ميكروباص" يمتلكهما تاجر بمنطقة ناهيا فى الجيزة، ما أدى إلى تفحمهما بالكامل، وأطلقوا النار فى الهواء ثم فروا هاربين.

وأكد محمد حلمى، التاجر صاحب السيارتين، أنه فوجئ فجرًا بصوت انفجار يصدر من ورشة الرخام الخاصة به فى ناهيا، وعندما أسرع إلى المكان شاهد النيران تتصاعد من سيارتين أجرة "ميكروباص" يمتلكهما، كانتا واقفتين أمام الورشة.

وأضاف المجنى عليه فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان تضعه على قائمة الاغتيالات عقب قتل أحد أقاربه على أيدى الإخوان رميا بالرصاص، مؤكدا أن منطقة ناهيا وكرداسة خارج السيطرة الأمنية، وأن "بلطجية الإخوان" يطلقون النيران على بيوت من يعتقدون أنهم يبلغون الأمن عنهم، مشيرًا إلى أن القدر أنقذ المنطقة من الدمار بعدما طال رصاص الإرهابيين محطة وقود كادت أن تفجر المنطقة بالكامل.



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