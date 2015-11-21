أخبار عاجلة

بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور..ملثمون إخوان يفجرون سيارتين لتاجر بناهيا وضعوه على قائمة الاغتيالات

Google+ Print
بالصور..ملثمون إخوان يفجرون سيارتين لتاجر بناهيا وضعوه على قائمة الاغتيالات بالصور..ملثمون إخوان يفجرون سيارتين لتاجر بناهيا وضعوه على قائمة الاغتيالات
أشعل ملثمون ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية النيران فى سيارتى "ميكروباص" يمتلكهما تاجر بمنطقة ناهيا فى الجيزة، ما أدى إلى تفحمهما بالكامل، وأطلقوا النار فى الهواء ثم فروا هاربين.

وأكد محمد حلمى، التاجر صاحب السيارتين، أنه فوجئ فجرًا بصوت انفجار يصدر من ورشة الرخام الخاصة به فى ناهيا، وعندما أسرع إلى المكان شاهد النيران تتصاعد من سيارتين أجرة "ميكروباص" يمتلكهما، كانتا واقفتين أمام الورشة.

وأضاف المجنى عليه فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان تضعه على قائمة الاغتيالات عقب قتل أحد أقاربه على أيدى الإخوان رميا بالرصاص، مؤكدا أن منطقة ناهيا وكرداسة خارج السيطرة الأمنية، وأن "بلطجية الإخوان" يطلقون النيران على بيوت من يعتقدون أنهم يبلغون الأمن عنهم، مشيرًا إلى أن القدر أنقذ المنطقة من الدمار بعدما طال رصاص الإرهابيين محطة وقود كادت أن تفجر المنطقة بالكامل.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365