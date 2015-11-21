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بالفيديو.. أحمد موسى: عبد المنعم أبو الفتوح إخوانى مزفلط متعرفش تمسكو

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بالفيديو.. أحمد موسى: عبد المنعم أبو الفتوح إخوانى مزفلط متعرفش تمسكو بالفيديو.. أحمد موسى: عبد المنعم أبو الفتوح إخوانى مزفلط متعرفش تمسكو
استهل الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بهجوم كاسح على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب القوية المرشح الرئاسى السابق، قائلاً: "فى ناس بتنظر وهما مش فهمين ولا عرفين حاجة هو بس معارض لمجرد المعارضة زى الشيخ عبد المنعم أبو الفتوح وهو حفلتى النهاردة.. ليه حفلتى لا الشيخ أبو الفتوح متعرفش هو سلفى ولا إخوانى ولا ليبرالى ولا ناشط.. مزفلط متعرفش تمسكوا زى السمك.. وهو عاوز يجى على الكرسى".
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>وأضاف موسى "أن دعوة عبد المنعم أبو الفتوح إلى انتخابات رئاسية مبكرة خلال حواره فى "bbc" تؤكد أنه لا يريد النجاح لمصر، متسائلاً: كيف لشخص لم ينجح فى جمع 200 فرد لعمل جمعية عمومية لحزبه أن يقول مثل هذا..وهل هذا تكليف عقب لقائه سفراء الاتحاد الأوروبى؟.

وعرض "موسى" مقطع لــ"أبو الفتوح" وهو فى أفغانستان وحوله عدد من الإرهابيين، كما عرض مذكراته التى نشرت عام 2009 تحت عنوان "شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية فى مصر"، والتى يعترف خلالها بانتمائه للفكر المتطرف ومشاركته فى بعض العمليات الإرهابية التى نفذت فى مصر.

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مصر 365

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