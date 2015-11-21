بالصور.. العاملون بسكك حديد الإسكندرية يقدمون شكاوى لوزير النقل أثناء زيارته للورش

>قدم العاملون بورش هيئة السكك الحديد بالقبارى بالإسكندرية، شكاوى للدكتور سعد الجيوشى أثناء زيارته التفقدية لمنطقة الورش، للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقته بالهيئة، الذين بلغ عددهم 16 عاملا، بالإضافة إلى ضم 47 عاملا للهيئة بعد فصل تعاقدهم مع شركة "إيرماس".

وأمر وزير النقل خلال جولته ببحث مشاكل العاملين وإرسال مندوبين للوزارة لسماع مشاكلهم وحلها فى أقرب وقت.

وقال رجب عبدالمنعم، أحد العاملين بورش السكك الحديد بالإسكندرية، إن الهيئة يوجد بها 16 عاملا يعملون منذ 13 مارس 2010، ولم يتم تثبيتهم حتى الآن، ولم يحصلوا على المستحقات التأمينية والعلاجية فى ظل المخاطر التى يتعرضون لها أثناء عملهم بالأدوات الثقيلة.

وأضاف فى تصريحات له، أنه فى حال تعرض أحد العمال لإصابة يتحمل تكلفة علاجه على نفقته الخاصة ، مطالباً بضرورة تعيين 16 عاملا بهيئة السكك الحديدية وحصولهم على جميع مستحقاتهم.



>