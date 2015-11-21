محافظ الإسماعيلية يفتتح عددا من منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

قام اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية، بافتتاح عدد من منافذ بيع السلع الأساسية، وكل المواد الغذائية واللحوم الطازجة بأسعار مخفضة.

ويأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى فتح منافذ جديدة لطرح كل السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، والتى أقيمت بالتعاون والتنسيق التام فيما بين مديرية التموين والتجارة ومديرية الزراعة والطب البيطرى والغرفة التجارية، وجهاز خدمات القوات المسلحة ومديرية الشباب والرياضة، فى إطار تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن محدودى الدخل.

وقام المحافظ ومرافقوه من القيادات بافتتاح منفذى مديرية الزراعة ومديرية الشباب والرياضة بحضور الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة، والدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث الإسماعيلية.



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