"تموين بنى سويف" تدفع بـ13 عجلا و4 أطنان لحمة مجمدة بالأسواق

قال شعبان عبد العال، مدير عام تموين بنى سويف، اليوم السبت، إن المديرية قامت بطرح كميات من اللحوم المجمدة والمبردة والأسماك والدواجن بفروع الشركة المصرية بمراكز المحافظة السبعة أمام المواطنين لمحاربة الغلاء، والسيطرة على جشع التجار والجزارين، وتنفيذا لتعليمات وزير التموين الدكتور خالد حنفى، ومحافظ بنى سويف المستشار محمد سليم.

وأضاف "عبد العال"، فى تصريحات صحفية، أنه تم الدفع بلحوم مستوردة وهى عبارة 13 عجلا بسعر 50 جنيهًا للكيلو الواحد، و4 طنان لحمة مجمدة برازيلى بسعر 33 جنيها للكيلو الواحد، وفراج مجمدة بسعر 19 جنيها للكيلو الواحد، ولحم خروف بـ45 جنيهاً للكيلو الواحد.

وأشار مدير عام تموين بنى سويف إلى بيع القوات المسلحة للحوم بسعر 43 جنيها للكيلو الواحد عن طريق منفذين ببندر بنى سويف.