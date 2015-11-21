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«الصحة»: الدفع بـ2824 سيارة إسعاف لماراثوان الانتخابات

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«الصحة»: الدفع بـ2824 سيارة إسعاف لماراثوان الانتخابات «الصحة»: الدفع بـ2824 سيارة إسعاف لماراثوان الانتخابات

أرشيفية

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية خلال يومي الانتخابات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «سيادة الناخب»، المذاع على القناة «الأولى»، أن هناك هيئة للتنسيق مع بنوك الدم، للدفع بسيارات التبرع، مشيرًا إلى أنه تمت تهيئة غرف الأزمات وإرسال مندوبين من قطاع الوزارة لها.

وتابع: «هناك ثلاثة خطوط ساخن مباشر للوزارة، لاستقبال كل الشكاوى والطوارئ، وأي تقصيرات في الخدمات الطبية»، مشيرًا إلى أن الوزارة دفعت بـ2824 سيارة إسعاف بالشوارع والميادين الرئيسية وبالقرب من اللجان الانتخابية.

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