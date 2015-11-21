زيادة الوزن بالكورتيزون تدمر الجهاز المناعى وتسبب السكر وضغط الدم

الكورتيزون أخطر الوسائل المتبعة لعلاج النحافة

أضرار استخدام الكورتيزون لزيادة الوزن

تعددت وسائل زيادة الوزن وعلاج النحافة، منها ما يعتمد على تناول أنواع معينة من الطعام الغنى بالسعرات الحرارية، ومنها ما يعتمد على تناول بعض الفيتامينات التى تساعد على زيادة الشهية، وبالتالى زيادة الوزن وعلاج النحافة.>للأسف انتشر فى السنوات الأخيرة وسيلة سيئة ومدمرة للصحة، لعلاج النحافة واكتساب مزيد من الوزن، وتعتمد على تناول أقراص الكورتيزون والتى تعمل على تخزين كميات كبيرة من الماء بالجسم، وهو ما يعطى مظهرا زائفا وخادعا لزيادة الوزن.>حذر استشارى أمراض الباطنة والمناظير الدكتور محمد المنيسى، من الاعتماد على الكورتيزون كعلاج لحالات النحافة وكوسيلة لزيادة الوزن، مؤكدا أن استخدام ذلك العقار يؤدى لتعرض الإنسان إلى العديد من المضاعفات شديدة الخطورة، أهمها ضعف الجهاز المناعى وزيادة فرص التعرض للعدوى الفيروسية والميكروبية .

أيضا يعمل ذلك العقار على رفع فرص الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، على رأسها السكر وارتفاع ضغط الدم، وهشاشة العظام وضعف العضلات.

فى النهاية، نصح المنيسى بالاعتماد على الوسائل الغذائية الآمنة لزيادة الوزن وعلاج النحافة.

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