أخبار عاجلة

بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

زيادة الوزن بالكورتيزون تدمر الجهاز المناعى وتسبب السكر وضغط الدم

Google+ Print
زيادة الوزن بالكورتيزون تدمر الجهاز المناعى وتسبب السكر وضغط الدم زيادة الوزن بالكورتيزون تدمر الجهاز المناعى وتسبب السكر وضغط الدم
تعددت وسائل زيادة الوزن وعلاج النحافة، منها ما يعتمد على تناول أنواع معينة من الطعام الغنى بالسعرات الحرارية، ومنها ما يعتمد على تناول بعض الفيتامينات التى تساعد على زيادة الشهية، وبالتالى زيادة الوزن وعلاج النحافة.

الكورتيزون أخطر الوسائل المتبعة لعلاج النحافة


>للأسف انتشر فى السنوات الأخيرة وسيلة سيئة ومدمرة للصحة، لعلاج النحافة واكتساب مزيد من الوزن، وتعتمد على تناول أقراص الكورتيزون والتى تعمل على تخزين كميات كبيرة من الماء بالجسم، وهو ما يعطى مظهرا زائفا وخادعا لزيادة الوزن.

أضرار استخدام الكورتيزون لزيادة الوزن


>حذر استشارى أمراض الباطنة والمناظير الدكتور محمد المنيسى، من الاعتماد على الكورتيزون كعلاج لحالات النحافة وكوسيلة لزيادة الوزن، مؤكدا أن استخدام ذلك العقار يؤدى لتعرض الإنسان إلى العديد من المضاعفات شديدة الخطورة، أهمها ضعف الجهاز المناعى وزيادة فرص التعرض للعدوى الفيروسية والميكروبية .

أيضا يعمل ذلك العقار على رفع فرص الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، على رأسها السكر وارتفاع ضغط الدم، وهشاشة العظام وضعف العضلات.

فى النهاية، نصح المنيسى بالاعتماد على الوسائل الغذائية الآمنة لزيادة الوزن وعلاج النحافة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365