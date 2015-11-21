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الإسماعيلي يجيب لـ في الجول عن: هل يرحل ميدو بسبب الزمالك

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الإسماعيلي يجيب لـ في الجول عن: هل يرحل ميدو بسبب الزمالك الإسماعيلي يجيب لـ في الجول عن: هل يرحل ميدو بسبب الزمالك

هل يرحل ميدو عن الإسماعيلي بعدما قرر جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك فسخ تعاقده مع الفريق الأبيض؟ رئيس الدراويش محمد أبو السعود يجيب لـFilGoal.com.

وكان فيريرا قد قرر الرحيل عن الزمالك بسبب رغبة مرتضى منصور رئيس النادي في عدم وجوده بالإضافة لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة (طالع التفاصيل).

ورد الزمالك على بيان فيريرا وأكد أن كل ما ذكره المدرب البرتغالي عار تماما عن الصحة (طالع التفاصيل).

وانتشرت العديد من الأنباء عن أن ميدو قد يرحل عن تدريب الدراويش من أجل تولي مهمة الإدارة الفنية للزمالك بعد فيريرا.

وتحدث أبو السعود لـFilGoal.com قائلا:"اتفاقنا مع ميدو هو أن يستمر مع النادي حتى نهاية الموسم الجاري".

وتابع"لا توجد أي احتمالات واردة حول رحيل ميدو عن الفريق خلال الفترة الحالية".

وأضاف"متمسكون ببقاء ميدو فنحن نقوم ببناء فريق جديد ونسير بخطوات إيجابية في هذا الأمر حتى نستطيع العودة للمنافسة على مختلف البطولات".

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