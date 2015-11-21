الزمالك يرد على بيان فيريرا: كل تصريحاتك غير صحيحة

رد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي لناديه على البيان الذي أصدره المدير الفني للفريق جوزفالدو فيريرا والذي أوضح فيه سبب رحيله.

وكان فيريرا قد قام بكتابة رسالة لجماهير الزمالك أكد أن سبب رحيله بسبب عدم رغبة رئيس النادي مرتضى منصور في وجوده ولعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة (طالع التفاصيل).

ورد أحمد مرتضى منصور عبر موقع الزمالك الرسمي قائلا:"أولا كل المعلومات التي ذكرها فيريرا في بيانه عارية تماما عن الصحة".

وأضاف"كيف يرغب مرتضى منصور في رحيل فيريرا وهو الذي قام بتجديد تعاقده، وهو من اختاره في أول مرة للتعاقد معه عوضا عن أي مدرب آخر نظرا لسيرته الذاتية القوية".

وواصل" المتحدث الرسمي للزمالك"فيريرا أيضا أخطأ في عدم تقاضيه مستحقاته لأربعة أشهر متتالية، لقد جددنا تعاقده منذ شهرين فقط فكيف يتم تأخير الراتب لأربعة أشهر".

وأتم"مرتضى منصور تحمل راتب فيريرا ومعاونيه من ماله الخاص بالعملة الصعبة كثيرا وهو ما ينفي أيضا رغبته في رحيله".