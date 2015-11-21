بالصور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح عددا من المشروعات التنموية بالمحافظة

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد ناصر رئيس جهاز التعمير والمهندس محمد السقا رئيس جهاز تعمير القناة وسيناء، ومحمد السيد رئيس مجلس شركة الكهرباء والعضو المنتدب، عددا من المشروعات التنموية، ووضع حجر الأساس لمشروعات أخرى بمناطق وادى فيران التابعة لأبورديس والتجمعات البدوية التابعة لها ومشروعات زراعية بمنطقة وادى معير بطور سيناء.

وبدأت الجولة بإطلاق التيار الكهربائى لتجمع بدوى حجر الخطاطين التابع لقرية وادى فيران بتكلفة 35 مليون جنيه.

وطالب قاطنو التجمع بتحمل المحافظة لتكلفة استهلاك الكهرباء دعماً لقاطنى تلك التجمعات، وعلى الفور وافق المحافظ على مطلب المواطنين على أن تتحمل المحافظة قيمة استهلاك الكهرباء لمدة عام كامل لتوفير مشقة وأعباء الحياة عن كاهل الأسر الفقيرة.

وأكد المحافظ، أن تلك المشروعات تمت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يولى اهتماما كبيرا بأبناء البادية.

ويشمل المشروع الذى تم الانتهاء منه فى غضون 6 أشهر بمساهمة شركة الكهرباء وجهاز تعمير سيناء ومحافظة جنوب سيناء إنارة التجمعات البدوية الواقعة على طريق أبورديس ـ وادى فيران مروراً بتجمع بدوى وادى مكتب والحسوه ووادى سلاف.



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