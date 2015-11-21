توبا بيوكستون: لم أحلم أن أكون ممثلة وهذه حكاية شعري القصير

فاز الممثل التركي أنجين أكيوريك بجائزة أفضل ممثل عن دور المحقق عمر في مسلسل (العشق الأسود) ، وفازت أيضاً شريكته ببطولته توبا بيوكستون عن دور مصممة المجوهرات إيلين بجائزة أفضل ممثلة، في مهرجان جوائز كريستال ماوس الرابع) وسط منافسة مع أقوى نجوم ونجمات تركيا الذين حققت أعمالهم التي تعرض على الفضائيات التركية حالياً نسبة مشاهدة عالية، إلا إنهم خرجوا جميعاً بخيبة أمل بعد خسارتهم المنافسة.

وفاز الثنائي أنجين وتوبا بأهم جوائز المهرجان رغم انتهاء عرض الموسم الثاني لمسلسلهما منذ أشهر.

توبا: سعيدة بجائزة أفضل ممثلة

وحصدت توبا في المهرجان الحصة الأكبر من إهتمام وسائل الإعلام والصحافيين، وسعادتها بالجائزة جعلتها مشرقة وأكثر إنفتاحاً على الإعلام فأجرت عدة مقابلات قصيرة مع الفضائيات وأجابت على كافة الأسئلة حول أعمالها الفنية رصدتها لكم "سيدتي التركية":

-كنت نجمة أجمل إعلانات مستحضرات الشعر بشعرك الطويل إلى متى ستستمرين بقصة شعرك القصيرة هذه؟

لا أعلم، أتمنى أن أستمر بشعري القصير، أحبه ومرتاحة به جداً، ويشبه شعري الآن كثيراً شعر أمي.

-وماذا كان رد فعل العدد الأكبر من متابعيك؟

أجابت ضاحكة: البعض منهم أحب شعري القصير، والبعض يفضلونني بالشعر الطويل.

-حللت ضيفة شرف في فيلم زوجك أونور صايلاك الأخير (ذكريات الرياح) إخراج أوزجان إلبير فهل أنت سعيدة بتجربتك معه؟

أنا سعيدة بتجربتي السينمائية مع زوجي أونور وبكل تجاربي الأخرى في السينما، ولا تجمعني مشاهد كثيرة مع أونور لكننا نشترك معاً ببعض القصص والتاريخ العائلي كأم وإبن في الفيلم.

-هل أنت سعيدة لفوز زميلك أنجين أكيوريك بجائزة أفضل ممثل عن دوره معك في مسلسلكما الناجح (العشق الأسود)؟

بالتأكيد،أنا سعيدة لفوز أنجين. وهو بذل جهداً فائقاً في العمل ويستحق أن يكافأ على جهده معنوياً بجائزة مهمة ورفيعة .

لم أحلم يوماً بأن أكون ممثلة

-هل توقعت قبل احترافك الفن أن تحظيّ بكل هذه الشهرة الكبيرة ؟

أنا من الأساس لم أخطط لأن أكون ممثلة، ولم أكن أحلم بأن أكون ممثلة.

-ماذا كنت تتمنين أن تكونين قبل توجهك للتمثيل لاحقاً؟

درست تصميم ديكور في الجامعة لأني كنت أحلم وأطمح بأن أكون مصممة ديكور مسرح متخصصة .

-هل تذكرين أول مسلسلاتك؟

نعم، وهل يمكن أن أنساه؟ مسلسل (إكليل الورد) مثلته عام 2004 ليعرض في قنوات محلية تركية ولم أفكر للحظة عندما كنت أصوره إنه سيعرض في دول أجنبية ويحقق نجاحا كبيرا .

-ومسلسلك الأخير (العشق الأسود) ماذا تقولين عنه؟

أنا لست خبيرة بالأرقام لكني عرفت مؤخراً أن مسلسل (العشق الأسود) بموسميه الأثنين تم بيعه لمائة وأربعين دولة أجنبية في العالم. وهذا إنجاز كبيرو مهم للدراما التركية.

أما أنجين أكيوريك فقد اكتفى بتصريح واحد عبر فيه عن سعادته بنيله جائزة مهرجان كريستال ماوس الرابع واعتبر الجائزة هذه حافزا قويا له كممثل .

وكان أنجين أكيوريك قد فاز أيضاً قبل أسابيع قليلة بجائزة أفضل ممثل في مهرجان سيؤول للدراما التلفزيونية العالمية، ويتهيأ للسفر إلى أمريكا لحضور حفل إعلان الجوائز حيث رشح كأول ممثل تركي لجائزة أفضل ممثل في مهرجان إيمي العالمي، ويتمنى الملايين من الأتراك أن يكون حظه أفضل من توبا بويوكستون ويفوز بالجائزة العالمية الهامة.