صورة قديمة تدخل الممثلة السورية مرام إلى المستشفى

نفى المسؤول الإعلامي عن "خماسيات الغرام"، الصحافي أمين حمادة، تعرّض الممثلة السورية مرام علي لأيّ حادث، وفق ما نشرت بعض المواقع الإلكترونية.

وأكّد حمادة أنه اطمأن إلى صحة علي، التي استنكرت مثل هذه الشائعة، التي شغلت بال عائلتها ومحبيها، مشيراً إلى أن الصورة المتداولة تعود إلى حادث سير تعرّضت له مرام منذ 3 سنوات.

والجدير بالذكر أن علي تشارك بدور "ساندرا" في بطولة خماسية "امرأة كالقمر"، من تأليف ريم حنّا وإخراج المثنى صبح، إلى جانب الممثلين قيس الشيخ نجيب وسلافة معمار وديمة الجندي وفادي صبيح ورافي وهبي؛ وذلك ضمن سلسلة "خماسيات الغرام"، التي تشكّل الجزء الثالث من "أهل الغرام"، من إنتاج "سامه" و"O3".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي