"ستار أكاديمي": ظلم المصري محمد سعد وهجوم جزائري على أنيس

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخروج الطالب المصري محمد سعد من البرايم السادس، كون سعد يملك قاعدة جماهيرية كبيرة، بالإضافة إلى محبّة خاصة يمحضونه إياها زملاؤه في الأكاديميا.

واعتبر كثيرون أن سعد تعرض لظلم كبير بخروجه في هذا الوقت المبكر، وهو الذي يعتبر من الأصوات المهمة في البرنامج، و كان من المرشحين لنيل اللقب. وقام محبوه بإنشاء هاشتاق #محمد_سعد_انظلم للتعبير عن غضبهم من النتيجة.

ورأى كثيرون أنّ المغربية حنان لا تملك صوتاً جميلاً، بل تعتمد على شكلها الخارجي. ويبدو أن إدارة البرنامج تستغلّ هذا الأمر وتضعها في دائرة الخطر لإثارة الجدل ولفت النظر إليها، كما حصل في العام الماضي مع ابنة بلدها ابتسام تسكت.

هجوم على أنيس

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجزائري أنيس بو رحلة بالخائن لبلده، كونه من الذين تآمروا على ابنة بلده سهيلة بن لشهت، التي تتعرض لهجوم من قبل زملائها في الأكاديميا، فضلاً عن الضغوطات الكبيرة التي تلاحقها، وطالبوا بحمايتها نفسياً.

تحية لـ"فيروز"

ولمناسبة عيدي استقلال لبنان والمغرب، وعيد ميلاد سفيرة لبنان إلى النجوم السيّدة فيروز، تزيّنت السهرة بمقاطع من أجمل أغنياتها. ولكن السؤال الذي طرحه عدد كبير هو لماذا لم يكن هناك أيّ مدلة بأغنيات للسيدة فيروز في ذكرى ميلادها على غرار ما يحصل مع أغلبية النجوم؟

هذا، وقد قدّم الطالبان اللبنانيّان مروان يوسف ورافاييل جبّور تحيّة في ذكرى الاستقلال اللبناني عبر أغنية "بكتب إسمك يا بلادي"، فيما غنّى الثلاثي محمّد عبّاس من مصر، ونسيم رايسي من تونس، وعلي الفيصل من المملكة العربيّة السعوديّة، أغنية "موطني" في تحيّة جامعة للأوطان العربيّة.

يارا تغني الحب والرومنسية

سهرة البرايم السادس أحيتها النجمة يارا بإطلالات راقية، فغنّت الحبّ والرومانسيّة مع الطالبة المصريّة هايدي موسى، وأغنية "آه منك يا هوى"، ومع الطالبة المغربيّة حنان الخضر، وأغنية "يا ريت"، لتَختُم البرايم بإطلالة منفردة، ضمن لوحة استعراضيّة لأغنية "بيت حبيبي". وعن محبّة الجمهور الكبيرة لها، قالت يارا إنّ ذلك يحمّلها مسؤوليّة أكبر لتقديم الأفضل دائماً.

و تحوّل المسرح إلى شبكة عنكبوتيّة توسّطتها الـ"Spider Women" الطالبة اللبنانيّة مابيل شديد، فيما علق في شباكها الطالب الجزائري أنيس بو رحلة، على وقع أنغام أغنية "Stay" .

الطالب المغربي إيهاب أمير جسّد من جانبه "الحبّ الأناني" ضمن لوحة مؤثّرة. أما لوحة الـ"Ball room"، فقدّمتها الطالبة الجزائريّة سهيلة بن لشهب عبر أغنية "بذمّتك"، لتطلّ الطالبة المصريّة دينا عادل ضمن لوحة "Princess and the pea" وأغنية "قلّة النوم".

أما ختام البرايم، فشهد خروج الطالب المصري محمّد سعد، بعد حصوله على ثلاثة من أصوات الطلاب، مقابل ثمانية للطالبة اللبنانيّة شانتال جعجع. وكان تصويت الجمهور قد أنقذ الطالبة المغربيّة حنان الخضر بنسبة 66.90 % مقابل 18.21% لشانتال، و14.89% لمحمّد.

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