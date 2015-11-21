ماذا تفعل Angelina Jolie في رأس الخيمة؟

وصلت النجمة العالمية Angelina Jolie الأسبوع الماضي إلى الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً إلى إمارة رأس الخيمة، حيث يقوم زوجها الممثل براد بيت بتصوير مشاهد من فيلمه الجديد "War Machine"، وهو من نوعية أفلام الخيال العملي والمغامرات.

وكان فريق فيلم "War Machine" قد وصل إلى أبوظبي منذ أكثر من 4 أسابيع لإعداد التحضيرات النهائية الخاصة بتصوير الفيلم، الذي يضمّ حشداً من النجوم، بينهم براد بيت وOrlamdo Bloom.

وستصور مشاهد الفيلم بين أبوظبي ومدينة رأس الخيمة، حيث أُعدت الديكورات الخاصة بالعمل المتوقع عرضه في الأسواق العالمية في صيف 2016 .

وفرغت Jolie من جولة عالمية، اختتمتها في عدة ولايات أمريكية، من أجل الترويج لأحدث أعمالها "By The Sea"، الذي قامت ببطولته وإنتاجه وإخراجه، وشاركها البطولة زوجها براد بيت. وقد صوّرت جميع مشاهد الفيلم في جزيرة مالطا، في أول لقاء يجمع أنجلينا وبراد بعد فيلمهما "Mr & Mrs Smith"، الذي كان بداية ارتباطهما.

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