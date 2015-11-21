هكذا علق جوني ديب على اعتراف ابنته بميولها الجنسية

بعد إعلان ابنته ليلي روزي عن مثليتها الجنسية، أكد النجم العالمي جوني ديب أنه لا يملك سوى الحبّ لمنحها إياه.

وقال النجم عن روزي البالغة من العمر 16 عاماً: "لديها آلاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي وكلهم تفاجأوا بالخبر"، حسب ما ورد في صحيفة الـ Daily Mail البريطانية.

وأضاف: "أنا لم أتفاجأ لأنها تخبرني بكل شيء، إنها لا تخشى أن تخبرني بأيّ شيء. نحن مقربان جداً، وأنا فخور جداً بعلاقتنا، فهي طفلة نشيطة وواحدة من أذكى الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي".

أما عن اتجاهها للتمثيل، فعلق ديب قائلاً: "توجهها لأن تصبح ممثلة لم يكن أبداً حلمي أو رغبتي، لكن هذا ما تستمتع بفعله، إنه شغفها وهذا ما انتهى بها الحال. كما أنها تتمتع بما يتطلبه الأمر".

وأضاف: "مهما كبرت في السن، فلن أتوقف عن القلق عليها. إنه أمر متعلق بعلاقة الأب والابنة... أثق بأنها تستطيع قيادة حياة عقلانية ولها معنى".

وكانت ليلي روزي ديب قد اعترفت، مطلع الصيف الماضي، بميولها الجنسية التي تتأرجح من وقت لآخر.

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