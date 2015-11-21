ماذا قال راغب علامة عن محمد عساف وسعد المجرد؟

رفض الفنان راغب علامة الكشف عن المفاجأة التي كان قد تحدث عنها، قبل أسبوعين، عبر حسابه الخاص على "تويتر"، وقال في دردشة مع "سيدتي نت": "المفاجأة عبارة عن أغنية جديدة،ولكنني لن أتحدث عنها،ولن أكشف تفاصيلها"، كما رفض علامة الإفصاح عمّا إذا كانت "الأغنية المفاجأة"هي "سنغل" أو "دويتو"غنائي يجمعه بفنان آخر أو بفنانة أخرى.



وعن موقفه من الكلام الذي قاله عنه الفنان السوري باسم ياخور، عندما اعتبر الثاني أن علامةمثل أعلىللنجومية المستمرة، وهل يجد أنالنجوم الحاليين يعترفون بنجاحات بعضهم، أجاب علامة: "كلنا يجب أن نعترف ببعض". وعما إذا كان يعتقد أن باسم ياخور قال هذا الكلام عنه، لكونهما ينتميان إلى مجالين فنيّيْن مختلفين، ردّ علامة متسائلاً:"ألا أعترف أنا بنجومية الشباب والصبايا!"، وفي مقارنة بين تجربةالنجم المغربي سعد المجرد والنجم الفلسطيني محمد عساف، قال علامة:"محمد عساف وسعد المجرد فنانان حققا نجاحاً كبيراً، وقدما أعمالاً جيدة، وكلاهما يملك صوتاً جميلاً".



يشار إلى أن الفنان راغب علامة موجود حالياً خارج لبنان، ويقوم بجولة فنية مع الفنانة اليسا، تشمل كندا وأمريكا.

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