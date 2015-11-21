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السناني يشارك في بطولة "سيلفي 2"

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السبت 21-11-2015 22:07

صرح الفنان السعودي عبد الإله السناني بأنه جاري الإتفاق معه على المشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "سيلفي"، الذي يشارك في بطولته أمام الفنان ناصر القصبي ويعرض خلال رمضان القادم على شاشة mbc.

ويعيش السناني حالة من النشاط الفني على المستوى المسرحي والأكاديمي خلال هذه الفترة، حيث قدم مؤخراً محاضرة بعنوان "الدراما وثقافة الصورة" في كلية الآداب بجامعة الملك سعود بالرياض، فيما تم تكريمه في الدورة الثالثة لمهرجان الفرق المسرحية لرعاية الشباب والذي اختتم مؤخراً بالرياض حيث كان رئيساً للجنة التحكيم.

 

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