مديرة أعمال غادة عبد الرازق ترد على اتهامها بالسرقة

خرجت جيهان يوسف، مديرة أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، عن صمتها، بعد الاتهامات التي طالتها في قضية سرقة مجوهرات غادة التي تقدّر قيمتها بملايين الجنيهات.

وقالت جيهان في تصريحات خاصة لـ سيدتي نت إن كل ما نشر هو كلام فارغ، موضحة أنها بعيدة حالياً عن الإعلام تماماً، ولا تردّ على أي تساؤلات حول هذا الموضوع، الذي لا تعرف مصدره، موضحة أن مصدره شخص تافه.

وعلى الجانب الآخر، علمت سيدتي نت من مصادر مقربة من غادة أنّ هذه الأخيرة هي من سرّب الخبر إلى الصحافة، ثم لم تعد تردّ على هاتفها. وقد حاولنا التواصل معها عبر الواتساب وسؤالها عن حقيقة ما نشر، إلا أنها لم تردّ، ولم تعلّق، على الرغم من قراءتها رسالتنا.

اللافت أن علاقة جيهان وغادة كانت قوية للغاية، إذ كانت تتحدث غادة عن جيهان باعتبارها صديقتها المقرّبة، لا مديرة أعمالها، فيما كانت جيهان أحياناً تبيت في منزل غادة، وتجمعها صداقة بابنة غادة روتانا. وكانت جيهان في أشد مراحل عداء غادة عبد الرازق والمخرج خالد يوسف (عم جيهان) مستمرة في صداقتها لغادة، التي علّقت في أحد البرامج حول هذا الموقف بالقول إنها لا تستطيع الاستغناء أبداً عن جيهان، وتفصل تماماً علاقتها بجيهان عن علاقتها بعمها خالد يوسف.

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