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مقتل وإصابة 5 جنود بالجيش الليبى فى انفجار لغم بمنطقة ببنغازى

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مقتل وإصابة 5 جنود بالجيش الليبى فى انفجار لغم بمنطقة ببنغازى مقتل وإصابة 5 جنود بالجيش الليبى فى انفجار لغم بمنطقة ببنغازى
لقى جنديان بالجيش الليبى مصرعهما وأصيب ثلاثة بجروح ، جراء انفجار لغم أرضى بمنطقة سيدى فرج ببنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء الليبية ، فاديا البرغثى ، فى تصريح مساء اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن جثمانين لجنديين بالجيش وصلا إلى المستشفى وثلاثة جرحى ، جراء انفجار لغم أرضى بمنطقة سيدى فرج بمدينة بنغازى أثناء تقدم القوات.

وأضافت البرغثى أن الجثتين سيتم عرضهما على الطب الشرعى ، لافتة أن الجرحى إصابتهم متوسطة ، وقدمت لهم الإسعافات الأولية ومازالوا تحت الملاحظة الطبية .

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