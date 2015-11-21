فوائد العسل.. يقوى الذاكرة ويساعد على النوم

يعتبر العسل من الأغذية السوبر التى تعالج فصيلاً كبيرًا من الأمراض، خاصة السعال إضافة إلى أنه ينقى الجسم من الطفيليات ويقوى المناعة.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن فوائد مذهلة وحديثة للعسل، وتشمل:

• العسل يقوى الذاكرة

• العسل يساعد على النوم

>يحتوى العسل على المواد المضادة للأكسدة التى قد تساعد على منع تلف وفقدان خلايا الدماغ.>وأظهرت دراسة أجريت عام 2011 نشرت فى مجلة سن اليأس، أن ملعقة يوميًا من العسل قد تعزز الذاكرة للنساء بعد سن اليأس، والتى يمكن أن توفر علاجًا بديلاً لتراجع الذاكرة المرتبطة بالهرمونات.>العسل يمكن أن يسبب ارتفاع فى الأنسولين ويعزز إفراز هرمون السيروتونين وهو "الناقل العصبى الذى يحسن المزاج والسعادة".

وأوضحت الدكتورة رينيه فيسيك، اختصاصية التغذية فى مستشفى سياتل ساتون، فى شيكاغو، أن الجسم يحول السيروتونين إلى الميلاتونين، وهو المركب الكيميائى الذى ينظم الطول ونوعية النوم.

وعلاوة على ذلك، يحتوى العسل أيضًا العديد من الأحماض الأمينية، بما فى ذلك التربتوفان الذى يتم تحويله إلى مادة السيروتونين ومن ثم إلى الميلاتونين، وهو يساعد على النوم، لافتةً إلى أن هذا الهرمون هو المسئول عن تنظيم دورات النوم واليقظة.

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