أخبار عاجلة

بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

فوائد العسل.. يقوى الذاكرة ويساعد على النوم

Google+ Print
فوائد العسل.. يقوى الذاكرة ويساعد على النوم فوائد العسل.. يقوى الذاكرة ويساعد على النوم
يعتبر العسل من الأغذية السوبر التى تعالج فصيلاً كبيرًا من الأمراض، خاصة السعال إضافة إلى أنه ينقى الجسم من الطفيليات ويقوى المناعة.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن فوائد مذهلة وحديثة للعسل، وتشمل:

• العسل يقوى الذاكرة


>يحتوى العسل على المواد المضادة للأكسدة التى قد تساعد على منع تلف وفقدان خلايا الدماغ.
>وأظهرت دراسة أجريت عام 2011 نشرت فى مجلة سن اليأس، أن ملعقة يوميًا من العسل قد تعزز الذاكرة للنساء بعد سن اليأس، والتى يمكن أن توفر علاجًا بديلاً لتراجع الذاكرة المرتبطة بالهرمونات.

• العسل يساعد على النوم


>العسل يمكن أن يسبب ارتفاع فى الأنسولين ويعزز إفراز هرمون السيروتونين وهو "الناقل العصبى الذى يحسن المزاج والسعادة".

وأوضحت الدكتورة رينيه فيسيك، اختصاصية التغذية فى مستشفى سياتل ساتون، فى شيكاغو، أن الجسم يحول السيروتونين إلى الميلاتونين، وهو المركب الكيميائى الذى ينظم الطول ونوعية النوم.

وعلاوة على ذلك، يحتوى العسل أيضًا العديد من الأحماض الأمينية، بما فى ذلك التربتوفان الذى يتم تحويله إلى مادة السيروتونين ومن ثم إلى الميلاتونين، وهو يساعد على النوم، لافتةً إلى أن هذا الهرمون هو المسئول عن تنظيم دورات النوم واليقظة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365