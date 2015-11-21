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سان جيرمان يغرد بصدارة الدوري الفرنسي

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سان جيرمان يغرد بصدارة الدوري الفرنسي سان جيرمان يغرد بصدارة الدوري الفرنسي

(إفي): وسع حامل اللقب باريس سان جيرمان فارق النقاط مع أقرب منافسيه إلى 13 نقطة بفوزه اليوم على مضيفه لوريان (1-2) في الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ورفع "بي اس جي" رصيده إلى 38 نقطة ليبتعد بالصدارة عن ليون (24 نقطة) والذي خسر في نفس الجولة أمس أمام نيس الثالث (24 نقطة) في حين تجمد رصيد لوريان عند 20 نقطة في المركز السابع.

أحرز هيرفان أونجيندا هدف باريس سان جيرمان الأول في الدقيقة 26 مستغلا عرضية من الجهة اليمنى للهولندي جريجوري فان دير فيل.

وضاعف "بي اس جي الغلة" في الدقيقة 33 من انطلاقة للسويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي قاد هجمة مرتدة بالكرة من منتصف الملعب ومررها من الجهة إلى اليسرى إلى بليز ماتويدي ليحولها من لمسة واحدة إلى داخل الشباك.

وقلص أصحاب الارض النتيجة عن طريق بنيامين موكاندجو قبل ثماني دقائق من انتهاء الوقت الاصلي للمباراة.(إف

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