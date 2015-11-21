طوارئ بصحة الغربية ومنع الإجازات استعدادًا للانتخابات البرلمانية

رفعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة، حالة الطوارئ من الدرجة القصوى، استعدادا للانتخابات البرلمانية والتى ستجرى فى نطاق المحافظة غدا وبعد غد.

وأصدر وكيل الوزارة توجيهاته إلى مديرى أقسام وقطاعات المديرية ومستشفيات الصحة والوحدات الصحية بضرورة رفع حالة الطوارئ القصوى، وإلغاء كل الإجازات للأطباء وهيئة التمريض طوال فترة الانتخابات.

وأكد شرشر فى تصريحات صحفية، أنه تم دعم كل المستشفيات والوحدات الصحية بمراكز المحافظة الثمانية، بكل المستلزمات الطبية وسيارات إسعاف بمختلف غرف عمليات ومراقبة اللجان الانتخابية، كما تم تخصيص طواقم طبية متحركة وثابتة، تم توزيعهما على الإدارات والوحدات الصحية.

وأكد مدير عام إسعاف الغربية، أن الهيئة قامت بتخصيص سيارة إسعاف، موجودة بمقر كل لجنة انتخابية، وستكون على أهبة الاستعداد خلال اليومين حتى انتهاء الانتخابات ونقل الصناديق لأماكن حفظها بعد إعلان نتيجة كل لجنة فرعية.