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وزير النقل من الإسكندرية: إجراءات مشددة لمنع السرقات فى محطات السكة الحديد

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وزير النقل من الإسكندرية: إجراءات مشددة لمنع السرقات فى محطات السكة الحديد وزير النقل من الإسكندرية: إجراءات مشددة لمنع السرقات فى محطات السكة الحديد
قال الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، إن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة لمنع السرقات فى السكة الحديد، بالتعاون مع وزارة الداخلية والتنمية المحلية وعدد من الهيئات لمنع السرقة نهائيًا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجيوشى، خلال مؤتمر صحفى بورش السكة الحديد بالإسكندرية، أنه إذا ثبت وجود سرقات بإحدى الهيئات التابعة لوزارة النقل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتى تصل للجنايات والجنح المباشرة، مؤكدًا أنه سيقف بالمرصاد لوقف السرقات والفساد ومحاسبة المقصرين بالمؤسسات.

وأشار إلى أنه خلال أسبوع سيتم إعلان التعاون بين وزارة النقل ووزارة العدل من خلال تدشين دائرة محكمة ونيابة خاصة بالنقل.

وفى ذات السياق، أوضح وزير النقل، أنه فى بداية شهر مارس المقبل، ستعلن وزارة النقل عن نظام محكم لحجز التذاكر، مشيرًا إلى أن النظام القديم سبب إهدار مال عام بشكل كبير، موضحًا أن النظام سيعتمد على حجز التذكرة بالرقم القومى، ولن يسمح بدخول أى شخص للقطار دون تذكرة.
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