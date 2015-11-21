رئيس الطرق الصوفية يطالب "الخارجية" بالتحقيق فى وفاة شهيد أحداث باريس

طالب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وزير الخارجية سامح شكرى بالتحقيق فى تقرير الوفاة للشهيد صالح عماد الجبالى من أبناء قرية بنا أبو صير التابعة لمركز سمنود بالغربية الذى لقى حتفه فى أحداث التفجيرات التى شهدتها باريس الأسبوع الماضى.

وقال القصبى إن التقرير الوارد من باريس أفاد بأن الوفاة طبيعية وليست ناتجة عن إطلاق الرصاص، حسبما أكد له والد الشهيد أثناء تقديم العزاء له فى منزله اليوم.

وأكد القصبى لوالد الشهيد أنه سوف يجرى اتصالاً بوزير الخارجية للتحقيق فى الأمر ووعده بأن حق ابنه لن يذهب هباء، وسوف يطالب الخارجية بمراجعة المسئولين فى فرنسا للتحقيق فى الأمر.

وطالب القصبى - فى تصريحات صحفية - القوى العظمى والغرب بمكافحة الإرهاب ووقف تمويل التنظيمات الإرهابية وإلا سوف تكون العواقب وخيمة، حيث إن الإرهاب لا وطن له ولا حدود وسوف يطال الجميع بما فيهم الغرب، لذلك يجب التوحد لدحره.

وأوضح القصبى أن الإسلام برىء من كل التهم الموجهة إليه وهو دين سماحة وحب ومودة وليس عنف وكراهية لذلك يجب على من يهاجم الإسلام والمسلمين التوقف عن تلك الأفعال الحقيرة وعليهم أن يفهموا أن الإسلام يرفض الإرهاب ويجرم كل من يقتل نفس بريئة.

موضوعات متعلقة..