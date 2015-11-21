غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات البرلمانية بدوائر محافظة كفر الشيخ

تسلمت القوات المسلحة جميع مقار الانتخابات بمحافظة كفر الشيخ بالقرى والمدن وتواجد أفراد القوات المسلحة داخل المقارات.

وتتابع غرفة العمليات التابعة للقوات المسلحة أولاً بأول تأمين اللجان وسط فرحة كبرى من أهالى كفر الشيخ لظهور قيادات الجيش والقوات المسلحة بمدن وقرى المحافظة مما يعطى الأمن والأمان للمواطنين للمارسة حقهم فى العملية الانتخابية التى ستجرى وسط حيادية تامة وهدوء كما تعودنا خلال الانتخابات الماضية التى تتواجد خلالها القوات المسلحة لتأمين اللجان وعدم التدخل فى العملية الانتخابية.

يترأس غرفة العمليات العميد سامح الشربينى والعميد إيهاب خيرى والعقيد أمين صابر والمقدم محمد الزناتى ومتابعة مستمرة من العقيد فاروق بركات المستشار العسكرى للمحافظة.

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