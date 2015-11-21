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اختيار أول مجلس لاتحاد طلاب كلية التربية النوعية بأسوان

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اختيار أول مجلس لاتحاد طلاب كلية التربية النوعية بأسوان اختيار أول مجلس لاتحاد طلاب كلية التربية النوعية بأسوان
التقى الأستاذ الدكتور راضي عبد المجيد طه عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسوان مع الطلاب المرشحين لشغل لجان اتحاد طلاب الكلية.

كما حضر اللقاء الأستاذ الدكتور عبد الحى علي محمود وكيل الكلية، حيث اختار أعضاء اللجان الطالب محمد ياقوت أمين عام اتحاد طلاب الكلية، والطالب علاء عبد الحافظ أميناً مساعداً لاتحاد الطلاب .

كما هنأ عميد الكلية خلال الاجتماع أعضاء اتحاد الطلاب بمناسبة اختيار أول مجلس لاتحاد الطلاب لكلية التربية النوعية، وأشار الأستاذ الدكتور راضى عبد المجيد إلى أن الكلية سوف تقدم كل الدعم لمجلس اتحاد الطلاب لممارسة كافة الأنشطة الطلابية.

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