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ضبط عاطل بأسوان بحيازته كيلو وربع حشيش

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ضبط عاطل بأسوان بحيازته كيلو وربع حشيش ضبط عاطل بأسوان بحيازته كيلو وربع حشيش
تمكنت مباحث أسوان اليوم من ضبط عاطل بحيازته كيلو وربع من مخدر الحشيش، والتحفظ على المتهم بديوان مركز كوم أمبو، تمهيدًا لإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا بضبط المتهم "حسن. ا" 40 سنة، وبحوزته 5 "طُرَب" من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو وربع، و1100 جنيه.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات البيع حسبما أفادت الشرطة، وتحرر المحضر رقم 9095 إدارى مركز كوم أمبو، وجارٍ إخطار النيابة.
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