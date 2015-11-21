أخبار عاجلة

بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط سائق توك توك تحرش بصيدلانية فى الشارع وأسقطها أرضا بحلوان

Google+ Print
ضبط سائق توك توك تحرش بصيدلانية فى الشارع وأسقطها أرضا بحلوان ضبط سائق توك توك تحرش بصيدلانية فى الشارع وأسقطها أرضا بحلوان
تباشر نيابة حلوان التحقيق فى واقعة ضبط سائق توك توك تحرش بطبيبة وسط الشارع بمنطقة حلوان وتحسس أجزاء حساسة من جسدها .

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى العقيد شريف فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا صيدلانية 25 سنة، تفيد بقيام سائق توك توك يدعى"عبد الرحمن. ع" استوقفها بالشارع وتحرش بها وحاول إسقاطها على الأرض، ومحاولة الإمساك بأماكن حساسة من جسدها، لكنها قاومته، واستغاثت بالناس، مما أدى إلى إصابتها بخدوش.

وبإعداد الأكمنة تمكن رئيس المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365