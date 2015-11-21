ضبط سائق توك توك تحرش بصيدلانية فى الشارع وأسقطها أرضا بحلوان

تباشر نيابة حلوان التحقيق فى واقعة ضبط سائق توك توك تحرش بطبيبة وسط الشارع بمنطقة حلوان وتحسس أجزاء حساسة من جسدها .

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى العقيد شريف فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا صيدلانية 25 سنة، تفيد بقيام سائق توك توك يدعى"عبد الرحمن. ع" استوقفها بالشارع وتحرش بها وحاول إسقاطها على الأرض، ومحاولة الإمساك بأماكن حساسة من جسدها، لكنها قاومته، واستغاثت بالناس، مما أدى إلى إصابتها بخدوش.

وبإعداد الأكمنة تمكن رئيس المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.

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