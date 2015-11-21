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"حنان" تتهم شقيقة مطلقها "العقيم" بخطف ابنتها فى شمال سيناء

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"حنان" تتهم شقيقة مطلقها "العقيم" بخطف ابنتها فى شمال سيناء "حنان" تتهم شقيقة مطلقها "العقيم" بخطف ابنتها فى شمال سيناء
اتهمت سيدة شقيقة طليقها باختطاف ابنتها فى شمال سيناء، لأنها عقيم وتنقلت بها من محافظة إلى أخرى.

وقالت "حنان عبد المحسن" 46 سنة، لـ"اليوم السابع": انفصلت عن زوجى بعدما احتدم الخلاف بيننا، وتنازلت له عن كل شىء مقابل أن يترك لى طفلتنا "شهد" 13 سنة، فوافق، وعاشت معى عدة أشهر، حتى اختفت فجأة وبحثت عنها فى كل مكان دون جدوى، وعرفت من عمتها أنها اختطفتها بمساعدة طليقى، حيث أنها لا تنجب فهى عقيم وقررت تربيتها، وحررت ضدها عدة محاضر، إلا أنها نجحت فى الهروب بالطفلة من محافظة إلى أخرى.

وتابعت الأم: المتهمة حرصت على تلفيق القضايا لى، حتى تتخلص منى للأبد وتضمن بقاء الطفلة معها، وتقدمت بعدة شكاوى لوزارة الداخلية لإعادة ابنتى إلى حضنى مرة أخرى.

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مصر 365