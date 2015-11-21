كيري في جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت إن الوزير جون كيري سيسافر إلى تل أبيب والقدس ورام الله في زيارة للمنطقة.

أضافت الوزارة أن كيري سيجري خلال زيارته التي تبدأ الأحد محادثات بشأن “وقف العنف في إسرائيل والقدس والضفة الغربية.”

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق الأسبوع الماضي على بناء 454 وحدة سكنية في مستوطنتين بالقدس الشرقية وهو قرار انتقدته الولايات المتحدة.

واجتمع كيري مع نتنياهو في برلين الشهر الماضي بعد تصاعد حدة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتصاعد التوتر لأسباب منها غضب الفلسطينيين مما يعتبرونه انتهاكا يهوديا للحرم القدسي.

وبحسب رويترز قال بيان وزارة الخارجية الأمريكية “سيبحث الوزير كيري خلال وجوده في تل أبيب والقدس ورام الله القضايا الثنائية وقضايا الأمن الاقليمي بما في ذلك سوريا وداعش .

وقالت وزارة الخارجية إن كيري سيتوجه إلى أبو ظبي حيث سيبحث عددا من القضايا الثنائية والقضايا السياسية والأمنية بالمنطقة.