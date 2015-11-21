في_الكلاسيكو - مباشر.. ريال مدريد 0-2 برشلونة..سواريز ونيمار يسجلان

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني الممتاز.

ميسي يعود إلى برشلونة من جديد بعد تعافيه من الإصابة لكن على مقاعد البدلاء.. تعرف على التشكيل من هنا

على الناحية الأخرى فإن أصحاب الأرض مدعومين بالفرنسي كريم بنزيمة.. تعرف على التشكيل بالكامل من هنا

- شاهد برافو يتصدى لعرضية رونالدو بعد مراوغة رائعة

- شاهد تأبين ضحايا باريس في الكلاسيكو

- شاهد هدف سواريز في ريال مدريد

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- أحداث اللقاء

- انطلاق المباراة

39) تمريرة سحرية من الرسام إنيستا وضعت نيمار في مواجة نافاس، والبرازيلي سدد الكرة أرضية من أسفل الحارس لتسكن الشباك وتعلن عن تقدم البلوجارنا بهدفين دون رد.

28) خيمس رودريجيز يطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء لكن برافو امسك الكرة بثبات.

27) دخول جيريمي ماتيو وخروج ماسكيرانو المصاب.

22) أولى إنذارات اللقاء من نصيب خيمس رودريجيز بعد تعمد عرقلة نيمار لإيقاف الهجمة المرتدة.

13) كرة طولية رائعة أرسلها إنيستا من منتصف الملعب لروبيرتو في الجبهة اليمنى مررها الأخير لراكيتيتش على حدود منطقة الجزاء، والكرواتي سدد الكرة لكن مرت فوق المرمى.

11) سيرجو روبيرتو أرسل تمريرة اخترقت دفاع ريال مدريد تسلمها سواريز في مواجة مرمى ريال مدريد، والأرجواني سدد الكرة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى نافاس.

9) إنطلاقة سريعة من رونالدو في الجبهة اليمنى حول الكرة لعرضية أرضية داخل منطقة الجزاء لكن برافو أخرج الكرة قبل أن تصل لبنزيما المتمركز أمام مرمى البلوجرانا.

7) تمريرة رائعة بالكعب من سواريز سددها نيمار مباشرة على المرمى لكن مرت بعيدة فوق المرمى.