بالفيديو – رقم نافاس ضحية الهدف الأول لسواريز في سنتياجو برنابيو

سجل لويس سواريز مهاجم برشلونة أول أهدافه في سنتياجو برنابيو في مرمى ريال مدريد، في مباراة الفريقين في الجولة الـ12 من الليجا.

الهدف أيضا هو الأول في شباك كيلور نافاس على ملعب سنتياجو برنابيو هذا الموسم.

ولعب سواريز أول مبارياته مع برشلونة بعد انتهاء فترة الإيقاف في الموسم الماضي أمام ريال مدريد في سنتياجو برنابيو، ولكن فاز رفاق كريستيانو رونالدو 3-1.

وانتقم النجم الأورجوياني بتسجيل هدف الفوز في مباراة كامب نو، والتي حسمها برشلونة 2-1.

واليوم، زار سواريز شباك ريال مدريد في سنتياجو برنابيو مسجلا هدف التقدم.

واستلم سواريز تمريرة من سيرجيو روبرتو داخل منطقة الجزاء، ليسجل بهدوء في شباك نافاس.

شاهد الهدف