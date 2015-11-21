بالفيديو..على جمعة بـ"والله أعلم": الكنيسة الكاثوليكية قتلت وحرقت الأحياء مثل داعش

قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، إن القتل والحرق فكر بشرى منحرف وليس من الدين الإسلامى فى شىء، وهو أمر ليس مقصورًا على بعض المسلمين الذين ضلوا عن الدين الحنيف، والتاريخ البشرى حافل بمثل هذه الأفعال تمامًا، كما حدث فى تاريخ الكنيسة الكاثوليكية الأوروبية عندما قتلت المواطنين وحرقتهم وهم أحياء كما فعل تنظيم "داعش" الإرهابى.

وتابع: "الحياة هكذا وليس فى الإسلام فقط، فى تاريخ الكنيسة حدث هذا بعد الاختلافات والمواجهات عندما تدخلت ملكات إنجلترا مثل مارى الدموية التى قتلت الناس وحرقتهم وهم أحياء كما فعلت داعش.. وكانت لا تقبل كلمة فى انتقاد بابا روما، وعندما يحدث تحرق الشخص وتولع فيه.. وهذا ليس خاصًا بتاريخ الإسلام فقط".

وأرجع "جمعة" خلال حواره ببرنامج "والله أعلم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل عبر فضائية "cbc"، السبب فى التصاق صورة العنف بالدين الإسلامى فى هذا الوقت إلى وجود تقنيات حديثة مثل الإنترنت ووسائل الاتصال والانتقال، وتابع: "فيه جهالة وتحيز ضد الإسلام والمسلمين يساعد فيها بعض المسلمين".

ولفت إلى أن القلة التى ترتكب أفعال تخالف الدين الإسلامى وهم ينتمون له، لم يدرسوا فى الأزهر الشريف الذى علم عشرات الملايين ولم يسبق لأحدهم أن مارس العنف والإرهاب، وتابع: "عشرات الملايين الذين تخرجوا فى الأزهر الشريف لم يرتكب أحدهم أعمال عنف وتخريب باستثناء عمر عبد الرحمن فرج الله عنه كونه يعانى من حالة نفسية وعبد الله عزام ولكن لم يدرس أيمن الظواهرى وأسامة بن لادن وأبو بكر البغدادى ومحمد العدنانى فى الأزهر".

واستطرد قائلاً: "نحن مستهدفون من الداخل والخارج.. نحن فى اختبار كبير ومحنة والدين الإسلامى يهاجم من الداخل والخارج.. الإرهاب ينهزم ولم يسبق أن نجح قبل ذلك"، مشددًا على أن مصر محروسة وستتمكن من هزيمة الإرهاب وستقود العالم كما كانت قبل ذلك فى فترات مختلفة من السابق، مضيفًا: "مصر ذكرت فى القرآن أكثر من مرة وهو أمر لم يحدث لمكة المكرمة، مطالبًا المسلمين بالصبر والدعاء حتى يخرج المسلمين من المحنة التى يعيشون فيها فى ظل الوقت الراهن.

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