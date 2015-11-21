الجيش اللبنانى يعتقل 6 فلسطينيين حاولوا السفر للقتال فى سوريا

>قال مصدر أمنى لبنانى اليوم السبت، إن الجيش اعتقل ستة فلسطينيين كانوا يحاولون السفر إلى سوريا للانضمام إلى جماعات مسلحة معارضة للرئيس السورى بشار الأسد.

وفاقم الصراع فى سوريا التوترات الطائفية بين السنة والشيعة فى لبنان وعمّق الخلافات السياسية بين الأحزاب.

وأرسلت جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية مقاتلين لدعم الأسد فى حين انضم مقاتلون سنة لبنانيون وفلسطينيون إلى الجماعات المسلحة المعارضة للرئيس السوري.

وقال المصدر الأمنى إن الرجال الستة اعتقلوا فى منطقة جبلية قرب مدينة الهرمل الحدودية من دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.

وأضاف أن الجيش أغلق خمسة معابر حدودية غير شرعية مع سوريا فى المنطقة التى كانت تستخدم لتهريب الأشخاص والسلع.

وبدأت السلطات اللبنانية عملية أمنية فى جنوب وشمال البلاد بعد مقتل 44 شخصا فى تفجيرين انتحاريين بضاحية بيروت الجنوبية هذا الشهر. وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن التفجيرين.

وأشارت السلطات إلى أنّها فككت شبكة كانت تخطط لتنفيذ هجمات أخرى فى لبنان.. واعتقل الجيش اليوم السبت لبنانيين اثنين للاشتباه بانتمائهما "لتنظيم إرهابي".

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