كيف تحمي تسريحتك في الطقس البارد؟

بدأت درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط بالانخفاض تدريجياً، ولعل معظم السيدات في المنطقة سعيدات جداً لاستقبال الطقس الألطف والنسمات البادرة والأجواء الملبّدة بالغيوم، بعد أشهر طويلة من درجات الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة. ونحن متشوّقات أيضاً لتلك اللحظة التي نمنح فيها ملابسنا الصيفية استراحة في الخزانة، ونتألق بارتداء جاكيت جلدي أنيق، وحذاء شتوي، ووشاح جميل.

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ومما لا شك فيه أن فصل الشتاء يحمل معه الكثير من التغيرات، وهذه التغيرات لا تقتصر على خزانة الأزياء فحسب. فمع انخفاض درجات الحرارة، لا بد من تغيير نظامنا الخاص للعناية بالشعر. ففي نهاية المطاف، يمكن للطقس البارد أن يتسبب في جفاف الشعر، وفقدانه للترطيب، وتعرضه للتكسّر.

إذاً، ما الذي يمكننا فعله لتأمين ترطيب خصلات شعرنا وحمايتها من التلف في هذا الشتاء؟ لمعرفة ذلك، جلسنا مع ميشيل زيتون؛ مصفف شعر المشاهير وأحد دعاة هيد آند شولدرز، وطلبنا منه الأجوبة المفيدة حول بعض أكثر الأسئلة إلحاحاً في هذا الموسم.

وهذا ما قاله لنا:

1.كيف يمكن للمرأة أن تحافظ على ترطيب شعرها في فصل الشتاء؟

ميشيل زيتون: عندما تنخفض درجات الحرارة، أطلب من عميلاتي دائماً استخدام شامبو يتملك خصائص ترطيب فائقة. شامبو هيد آند شولدرز العناية الكاملة على سبيل المثال، هو الشامبو الوحيد في فئة العناية بالشعر القادر على منحك شعر انسيابي ومفعم بالترطيب ويشرق بطلّة نابضة بالجمال وخالية من العيوب. وهو يقدم ترطيباً أكثر بست مرات بالمقارنة مع منتجات الشامبو التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، هذا المنتج الثوري قادر على تخليص شعرك من الجفاف، ويحارب التجعّد، ويرطب فروة رأسك، ليتركه فواحاً برائحة منعشة ومظهر ناعم وجميل يمكنك التحكم به كما ترغبين عندما يكون الطقس بارداً في الخارج!

2.ما الذي يمكن للمرأة القيام به لحماية شعرها في الشتاء إضافة إلى ذلك؟

ميشيل زيتون: بما أن الأجواء باردة في الخارج بكل الأحوال، وهو ما يعني أن معدلات التعرّق تكون منخفضة، أطلب من السيدات دائماً عدم غسل الشعر يومياً. معظم السيدات لا يعرفن هذا، ولكن الإفراط في غسل الشعر يخلصه من زيوت الحماية الطبيعية. وهو ما يؤدي بالمقابل إلى ضعف الشعر، وتكسّره، فيصبح هشاً وخالياً من الحياة. وأنا أطلب من عميلاتي أن يغسلوا شعرهن مرتين أسبوعياً فقط إذا كان ذلك ممكناً!

3.كيف يمكن للمرأة تجنب النهايات المتقصّفة؟

ميشيل زيتون: الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي بتقليم أطراف الشعر بشكل منتظم، أي كل ستة إلى ثمانية أسابيع. هذه الطريقة تساعدك على تجنب النهايات المتقصّفة وتمنح شعرك إطلالة مفعمة بالصحة!

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