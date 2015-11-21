الخارجية: 20 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم قبل انتهاء اليوم الأول لانتخابات الخارج

قال السفير حمدى لوزة نائب وزير الخارجية، إن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان لمجلس النواب 2015 فى الخارج بلغ 20 ألف قبل انتهاء التصويت باليوم الأول من التصويت، مضيفا أن أكبر نسبة تصويت كانت فى المملكة العربية السعودية وبلغ 7 آلاف، ثم دولة الكويت وبلغ 4 آلاف والإمارات ثم بعد ذلك دولة قطر، مؤكدا أن معدلات التصويت فى الدول الأروبية متوسطة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة عبر الأقمار الصناعية، إن العملية الانتخابية مرت اليوم بسلام ولم يتخللها أى مخالفات حتى الآن، مضيفا أن المملكة العربية السعودية تتفوق على الكويت من حيث ارتفاع أعداد المصوتين، لافتا إلى أن الإجراءات التأمينية على أعلى مستوى فى بلجيكا والمصريين أدلو بأصواتهم بأمان.

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